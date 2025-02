Intervistato da Sportmediaset in veste di doppio ex di Inter-Lazio, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia, in programma domani a San Siro, Hernanes ha fotografato così il momento delle due squadre, entrambe pienamente in linea con i loro rispettivi obiettivi quando manca un terzo di stagione: "Secondo me l'Inter gioca il calcio migliore in Italia, la Lazio ha avuto alti e bassi però adesso sembra aver trovato la sua costanza", le parole del brasiliano.