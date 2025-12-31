Milan da scudetto anche secondo Fabio Capello: "Perché Massimiliano Allegri avrà sempre la settimana libera per settare i suoi uomini su un unico obiettivo, essendo uscito pure dalla Coppa Italia. Nella prima parte della stagione, il Milan ha avuto qualche calo contro le piccole dal punto di vista dell’attenzione, ma mi aspetto che Max, sfruttando il calendario più “leggero” rispetto alle rivali, sistemi le cose", dice alla Gazzetta.

Occhio anche alla Juve.

"Intanto, Luciano Spalletti ha riportato la Signora a ridosso della zona Champions grazie a una serie di buoni risultati, che non erano così scontati quando il tecnico ha preso in mano il gruppo a fine ottobre. Credo poi che il cammino sia talmente lungo da qua a maggio che la Juventus possa davvero giocarsi le sue carte pure per il titolo".

E l'Inter?

"In Serie A hanno sempre avuto un’incidenza maggiore i pochi gol subiti rispetto ai tanti realizzati. L’Inter ha più qualità di tutti a centrocampo e in attacco ha un pacchetto di quattro punte che sta funzionando alla grande. Se vai a vedere la differenza reti, Cristian Chivu non ha problemi: 35 reti segnati e appena 14 presi. Dove possono nascere i guai? Nella distribuzione, perché se è vero che la sua Inter spesso esonda con successi netti e molto larghi nel punteggio, è altrettanto vero che ogni tanto si addormenta e si butta via. In questo senso, c’è un particolare nella vittoria di Bergamo contro l’Atalanta che mi è piaciuto: Chivu nel finale ha tolto Lautaro per inserire un centrocampista come Diouf. Una scelta forse figlia di qualche leggerezza del passato. Anche il tecnico nerazzurro avrà capito che per fare punti in certi momenti occorre essere pragmatici".