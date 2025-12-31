Per adesso sono solo voci che rimbalzano dalla Spagna e trovano terreno fertile in Belgio. Ma a quanto pare la stagione di Aleksandar Stankovic al Bruges continua ad attirare l'attenzione di altri club importanti. La scorsa settimana, l'Arsenal è stato l'ultimo di una lunga lista ad aver espresso interesse, dopo Tottenham, Bayer Leverkusen, AZ Alkmaar, Newcastle e Borussia Dortmund. Insomma, la fila per il centrocampista classe 2005 è già lunga. L'ultima big europea a drizzare le antenne sarebbe addirittura il Real Madrid, sempre alla ricerca di giovani talenti.

L'Inter, va sottolineato, ha un diritto di riacquisto a 23 milioni nel giugno 2026, a 27 milioni nel giugno 2027. E in Belgio non escludono che i nerazzurri possano esercutare questo diritto per poi rivendere il prodotto del proprio vivaio a una cifra molto più alta.