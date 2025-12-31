Anche il Corriere della Sera parla di grandi manovre future per l’Inter, che in primavera dovrà decidere quale livello di rivoluzione dell’organico vorrà affrontare, anche se, si legge, nessuno in viale della Liberazione intende guardare al nuovo ciclo in un momento in cui la squadra sta lottando ai vertici in campionato e in Champions League. "Sono in scadenza Yann Sommer (che quasi sicuramente saluterà), Francesco Acerbi (lusingato dalla proposta dell’Al Hilal), Darmian, De Vrij e Mkhitaryan. Va da sé che, parlando di calciatori ultratrentenni, non tutti potranno restare. Se ne riparlerà nei prossimi mesi, quando la società avrà fatto un bilancio sugli obiettivi della stagione centrati e al contempo anche gli stessi calciatori (specie Mkhitaryan e De Vrij) decideranno come concludere la carriera".

Altro nome in bilico è quello di Mike Maignan, per il quale tutto il Milan sta alacremente lavorando per ottenere la fatidica firma sul prolungamento del contratto. Dopo la rottura dei rapporti diplomatici avvenuta lo scorso anno fra il giocatore e la società, che ritrattò la prima proposta avanzata presentandone una al ribasso, sta ritornando il sereno. Il club rossonero ora ha sottoposto al portiere una nuova bozza per un accordo fino al 2030 con ingaggio da 5,5 milioni ai quali aggiungere 1,5 di bonus. La prossima settimana dovrebbe andare in scena un colloquio molto importante, forse decisivo: in Via Aldo Rossi vorrebbero conoscere la risposta del portiere nei primi mesi del nuovo anno anche per avere il tempo di reperire in primavera un sostituto. Juve e Inter, nel mentre, vigilano a distanza gli sviluppi.