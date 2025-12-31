Sonda il mercato anche la Juventus, che secondo La Repubblica è interessata a Christophe Nkunku perché Luciano Spalletti ha chiesto un attaccante che possa giocare sia da centravanti che da trequartista, ruolo del francese nel Lipsia di Domenico Tedesco. Tra i candidati resta valida anche l’opzione Federico Chiesa, il cui futuro al Liverpool è in bilico.

La priorità del tecnico bianconero è quella di trovare un esterno destro in grado di alternarsi con Andrea Cambiaso e Weston McKennie: si profila in tal senso un triplice duello con l’Inter, che un quinto di destra lo cerca dall’infortunio di Denzel Dumfries, per profili giovani e forti come Marco Palestra del Cagliari, Brooke Norton-Cuffy del Genoa e Rafik Belghali del Verona (23).