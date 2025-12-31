"Non partecipare alle coppe è un grande vantaggio per il Milan. La Juve ha fatto un bel balzo in avanti e va tenuta in seria considerazione". Così Arrigo Sacchi alla Gazzetta dello Sport sulla lotta scudetto.

"Si dice che l’Inter è favorita perché è in testa, ma la classifica è molto corta e i nerazzurri, in questo campionato, hanno avuto diversi inciampi - sottolinea l'ex ct azzurro -. Hanno la rosa più attrezzata per vincere il titolo, però non sempre questa rosa riesce a esprimersi secondo le sue potenzialità. Chivu sta facendo un ottimo lavoro, ha dato una chiara impronta di gioco adesso l’Inter è decisamente più verticale rispetto a quella guidata da Simone Inzaghi, pressa con più frequenza e gioca nella metà campo avversaria. Inoltre ha un attacco davvero formidabile. Avere quatto punte come Lautaro, Thuram, Pio Esposito e Bonny è una garanzia per un allenatore che ha il solo compito di osservarli bene in allenamento e poi mandare in campo chi sta meglio. Sul piano del gioco, però, il Napoli mi soddisfa di più: Conte è riuscito a superare il periodo difficile, causato dai tanti infortuni, ha saputo inserire elementi come Neres e Hojlund, il gruppo ha mantenuto i principi che lo hanno portato allo scudetto della passata stagione, e la squadra gioca bene. Quando è in forma, mi pare proprio una squadra europea".