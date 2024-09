“Quest'anno è stato l'anno in cui sono stato più vicino al ritorno alla Lazio". Il retroscena, svelato da Keita Baldé Diao, risale alla sessione di mercato estiva. L'ex attaccante dell'Inter, in biancoceleste dal 2011 al 2017, ne ha parlato sulle frequenze di Radio Laziale tornando anche su parte della sua carriera: "Mi è mancata continuità in una squadra fissa come alla Lazio, sono andato a Monaco e poi dopo un anno sono andato all'Inter. Non ho avuto modo di avere continuità. Qualche infortunio nei momenti sbagliati soprattutto all'Inter mi hanno fermato. L'ambiente familiare alla Lazio non l'ho più trovato da nessuna parte. Per il tipo di carattere che ho mi servono dei posti come la Lazio per rendere al meglio.