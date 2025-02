"Say no to racism!". Questo il titolo del comunicato ufficiale diramato in queste ora dal Galatasaray, nel quale si apprende che il club di Istanbul ha intenzione di denunciare José Mourinho per le sue "dichiarazioni denigratorie dirette contro il popolo turco'. Parole che - si legge nella nota - sono passate "da semplici commenti immorali a una retorica inequivocabilmente disumana".

Nel testo, infine, il Gala annuncia che presenterà denunce ufficiali alla UEFA e alla FIFA e, nel contempo, "osserverà diligentemente la posizione adottata dal Fenerbahçe, un'istituzione che professa di sostenere 'valori morali esemplari', in risposta alla condotta riprovevole esibita dal suo manager'".