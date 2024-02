Accostato con insistenza al Milan nelle ultime settimane, Antonio Conte sarebbe finito anche in orbita Barcellona, club che si sta guardando attorno per cercare l'erede di Xavi dopo che quest'ultimo ha annunciato il suo addio a fine stagione. Sia il Consiglio d'amministrazione che il direttore sportivo Deco hanno già stilato una lista di tecnici preferiti, nella quale non rientrerebbe il nome dell'ex Inter.

Una decisione definitiva, però, non è stata ancora presa, visto che, stando a Sport, l'allenatore leccese sarebbe aperto ad ascoltare il progetto dei catalani. Che, per ora, sembrano dare priorità al sogno Jurgen Klopp, una pista definita molto complicata.