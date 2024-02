Brutta disavventura per Achraf Hakimi, ex esterno dell’Inter. Il Marocchino, ora al Paris Saint-Germain, è stato coinvolto in una truffa: sui social circola infatti da gironi un video che ritrae il calciatore intento a invitare i giovani marocchini a scaricare un’app da cui guadagnare soldi facili. Non si tratta ovviamente dell’ex nerazzurro, bensì di un deepfake che ha anche tratto in inganno qualche malcapitato utente.

In Marocco spiegano così l’accaduto: “Diversi indizi facevano pensare che si trattasse effettivamente di un deepfake. I primi e più eclatanti sono i banner (text overlay synth), che erano illeggibili e poi la lingua utilizzata dal giocatore”. Ovviamente ora il calciatore ricorrerà alle vie legali per tutelare la sua immagine, impiegata per scopi truffaldini.