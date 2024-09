Continua la cavalcata della Stella Rossa Belgrado nella Superliga serba. La formazione di Vladan Milojević ottiene la sua sesta vittoria in sette giornate di campionato con il 2-0 rifilato al Napredak. Nella sera del debutto dei nuovi acquisti Nemanja Radonjic, Rade Krunic e Silas, la Zvezda si impone grazie ad un calcio di rigore segnato da Bruno Duarte nel primo tempo e alla rete di Mirko Ivanic a inizio ripresa. Sono 19 i punti della Stella Rossa ora in classifica, più tre sul Mladost che ha una gara in più.