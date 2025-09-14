L'Union Saint-Gilloise approfitta immediatamente della modifica applicata dall'Esecutivo UEFA che permetterà alle squadre partecipanti alle Coppe europee di poter rimpiazzare un giocatore costretto ad un lungo stop per infortunio inserendo un altro elemento. L'annuncio è del tecnico gialloblu Sebastien Pocognoli, che prima della gara vinta dai campioni del Belgio contro il Dender ha spiegato che approfitteranno di questo 'jolly' per ovviare all'assenza di Mohammed Fuseini, che dovrà operarsi per un problema alla caviglia: "Marc Giger prenderà il suo posto. Non è ancora confermato al 100% perché dobbiamo ancora inviare la documentazione medica di questa lunga indisponibilità; ma dovremmo mettere tutto a posto entro martedì", ha spiegato ai microfoni di T1.
La conferma arriva dallo stesso Giger, autore dell'assist per il gol vittoria di Rodriguez: "Sì, è una buona notizia che mi è stata appena comunicata. Potrò giocare in questa competizione che sognavo da giovane", afferma l'elvetico.
Autore: Christian Liotta
