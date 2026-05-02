Dopo la brutta notizia della dipartita di Alex Zanardi, notizia arrivata in mattinata che ha avvolto di tristezza il mondo dello sport, "prima delle partite in programma nel fine settimana nei campionati professionistici, dilettantistici e paralimpici, compresi i posticipi di lunedì, verrà ricordato il campione bolognese, scomparso all’età di 59 anni.

La FIGC e il presidente Gabriele Gravina si uniscono al cordoglio per la scomparsa all’età di 59 anni di Alex Zanardi, inimitabile campione dello sport. Su invito del presidente del CONI Luciano Buonfiglio, è stato disposto un minuto di silenzio prima di tutte le gare in programma nel fine settimana (inclusi i posticipi di lunedì) nei campionati professionistici, dilettantistici e paralimpici per onorare la sua memoria" si legge sul sito della Ferazione.