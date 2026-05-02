Dopo la brutta notizia della dipartita di Alex Zanardi, notizia arrivata in mattinata che ha avvolto di tristezza il mondo dello sport, "prima delle partite in programma nel fine settimana nei campionati professionistici, dilettantistici e paralimpici, compresi i posticipi di lunedì, verrà ricordato il campione bolognese, scomparso all’età di 59 anni.

La FIGC e il presidente Gabriele Gravina si uniscono al cordoglio per la scomparsa all’età di 59 anni di Alex Zanardi, inimitabile campione dello sport. Su invito del presidente del CONI Luciano Buonfiglio, è stato disposto un minuto di silenzio prima di tutte le gare in programma nel fine settimana (inclusi i posticipi di lunedì) nei campionati professionistici, dilettantistici e paralimpici per onorare la sua memoria" si legge sul sito della Ferazione.

Sezione: Focus / Data: Sab 02 maggio 2026 alle 12:30
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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Egle Patanè
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Egle Patanè
Simpatizzante Colchonera, alma argentina, sangue catanese e corredo genetico interista. Figlia dell’Etna, ma nipote di Peppino Prisco, parlo e scrivo di Inter dal 10 agosto 1993. Nata lo stesso giorno di capitan Zanetti ma 20 anni dopo, giusto il tempo di non ereditarne calma e saggezza. Vivo nel segno del 23: con la diplomazia di Materazzi