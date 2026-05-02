Una vittoria sul Parma domenica sera permetterebbe all'Inter di vincere aritmeticamente il 21esimo scudetto in anticipo rispetto alla tabella di marcia. Un traguardo importante che i nerazzurri sperano di centrare nel weekend, in attesa di capire quale sarà il risultato del Napoli a Como (gli azzurri scenderanno in campo oggi alle ore 18 al Sinigaglia) e del Milan, impegnato domani alle ore 15 nella tana del Sassuolo. Un grande ex nerazzurro come Walter Zenga, intervenuto nella serata di ieri negli studi di Sky Sport, predica calma e tranquillità.
Incalzato sul possibile tricolore nerazzurro, l'Uomo Ragno 'prende tempo' rinviando i discorsi al triplice fischio della sfida tra Fabregas e Conte: "Domani (oggi, ndr) c'è Como-Napoli, non possiamo parlare dell'Inter dopo? - chiede l'ex portiere del Biscione -. Guarderò la partita col Parma con la grande serenità di chi sa che se lo scudetto non arriverà questa domenica, arriverà sicuramente la prossima".
Zenga poi non ha dubbi quando chiamato a votare l'uomo scudetto della squadra di Chivu: "Federico Dimarco. Non è semplice fare tutti questi assist, a memoria non ricordo qualcuno nel suo ruolo con quei numeri lì. Ha fatto anche tanti gol. Poi è milanese, è tifoso. Per me è semplice", conclude l'ex estremo difensore.
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
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