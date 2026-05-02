"Sarà probabilmente la settimana dello Scudetto dell'Inter. Cosa hanno sbagliato Milan e Napoli?". È questa la domanda che TMW rivolge a Giorgio Perinetti nel weekend che potrebbe portare ai nerazzurri il 21esimo scudetto della loro storia: "Nulla - risponde in maniera secca l'esperto direttore sportivo -. L'Inter ha l'organico più forte, Chivu ha dato mentalità. E i risultati hanno premiato l'Inter. Il Napoli ha avuto troppi infortuni, il Milan è una squadra che deve definirsi e potrebbe lottare, mercato permettendo, per lo Scudetto l'anno prossimo".

Questo weekend che potrebbe portare ai nerazzurri il 21esimo scudetto della loro storia: in caso di vittoria domenica sera a San Siro contro il Parma, il tricolore sarebbe automatico a prescindere dai risultati di Napoli (oggi in campo alle ore 18 in casa del Como) e Milan (impegnato domani alle 15 in trasferta con il Sassuolo).