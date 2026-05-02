Dopo le parole di Gianni Infantino che blindavano la partecipazione dell'Iran al prossimo Mondiale, emergono nuovi dettagli. Secondo la nota agenzia di stampa Associated Press infatti, la FIFA avrebbe segnato in agenda la data nella quale si scioglierà definitivamente il nodo legato alla presenza del Team Melli alla kermesse irirdata di giugno. I vertici della federazione mondiale dovrebbero infatti incontrare il prossimo 20 maggio a Zurigo, in Svizzera, i funzionari della Federcalcio iraniana per definire i dettagli della trasferta americana della truppa guidata dal ct Amir Ghalenoei in occasione del Mondiale. L'Iran infatti, dovrebbe disputare almeno tre partite negli Stati Uniti, quelle dalla fase a gironi, contro Nuova Zelanda, Belgio ed Egitto.

È assai prevedibile che il summit, confermato anche dal presidente della Federcalcio iraniana Mehdi Taj, scioglierà, in un senso o nell'altro, la partecipazione dell'Iran al Mondiale. Partecipazione che la stessa Nazionale aveva messo in dubbio per via del conflitto in corso con gli Stati Uniti. L'Iran aveva anche chiesto, senza successo, di spostare le sue partite in Messico. Taj che nel mentre ha rivelato che le autorità canadesi avevano concesso il permesso ai delegati della FFIRI di entrare nel Paese per il congresso FIFA di Vancouver, ma la delegazione iraniana ha scelto di tornare indietro dopo essere stata trattenuta per tre ore e interrogata all'aeroporto di Toronto, secondo quanto riportato dai media iraniani.