È Jacopo Martini il motivo principale della visita di Graziano Battistini nella sede dell'Inter. Il centrocampista classe 2004 della Primavera nerazzurra ha già delle richieste da Serie B e Serie C e l'agente ha voluto fare il punto con la società. Nei discorsi non è emerso il nome di Alessio Cragno, perché la dirigenza è convinta di poter chiudere sia Yann Sommer sia Anatolij Trubin. Se poi per l'ucraino ci fossero problemi, ecco che il nome di Elia Caprile, portiere protagonista di una splendida stagione di Serie B con la maglia del Bari, valutato anche dal Napoli (che è comunque in pole), potrebbe essere un'opzione. C'è stata infatti una richiesta di informazioni da parte del club nerazzurro.

