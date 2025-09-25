Intervenuto brevemente a Sky Sport durante la cerimonia di presentazione del Third Kit 2025/26 dell'Udinese durante la Milano Fashion Week, il calciatore francese Arthur Atta, protagonista dei friulani nel match contro l'Inter grazie al gol vittoria segnato contro i nerazzurri, è tornato proprio sulla rete sottoscritta al Meazza: "Il gol di San Siro è stato molto importante per me, è stato il mio primo nel vostro campionato".

Quali sono i suoi obiettivi a livello personale e quali invece quelli di squadra?

"Non so onestamente quanti gol potrei fare, spero molti" ha poi ammesso.