Schierato a sorpresa titolare, a centrocampo, da Gian Piero Gasperini contro l'Inter nella semifinale di Supercoppa a Riad, Giorgio Scalvini non ha disputato la sua miglior prestazione da quando si è affacciato al calcio professionistico, ma ha confermato di essersi messo definitivamente alle spalle il grave infortunio occorso al termine dello scorso campionato, che lo ha privato degli Europei con la Nazionale azzurra.

L'Inter segue da tempo con grande interesse la sua crescita, da Beppe Marotta in giù sono numerosi gli estimatori del classe 2003 di Chiari, che ha tutte le caratteristiche ricercate dal club nerazzurro per migliorare la propria rosa: giovane, con grandi margini di crescita, tatticamente versatile, già esperto del modulo, italiano. Tutte tranne una: il costo. Perché l'Atalanta continua a valutare il proprio gioiello una cifra inarrivabile per le finanze dell'Inter.

Se prima dell'infortunio la richiesta era intorno ai 60 milioni di euro, oggi è leggermente scesa ma non sotto i 50 milioni. Cifra più adatta al mercato della Premier League rispetto a quello italiano. Inoltre, ulteriore deterrente per un'eventuale trattativa estiva, i Percassi non sono intenzionati a privarsi a cuor leggero del difensore e non agevolerebbero una sua uscita andando incontro ai candidati al suo acquisto. Anche perché le cessioni 'programmate' riguardano altri calciatori, come Ademola Lookman o Ederson che hanno un discreto mercato all'estero e porterebbero in dote cifre significative.

