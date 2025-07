Non trovano conferma, da quanto raccolto da FcInterNews.it, le voci provenienti dalla Spagna, secondo cui il Betis Siviglia sia molto vicino a Kristjan Asllani, anzi. Per prima cosa, la cifra del presunto trasferimento, 6-8 milioni di euro, viene ritenuta molto più che bassa da Viale della Liberazione, che valuta il calciatore una ventina di milioni (offerta tra l’altro che in passato era stata rifiutata dai nerazzurri per l’albanese).

In secondo luogo ad oggi, nè il centrocampista albanese, nè il suo entourage sono stati contattati direttamente dagli andalusi (il che significa che l’eventuale operazione potrebbe essere stata messa in piedi da un intermediario, senza fare i conti con i desiderata dell’atleta). In più Asllani, con l’approdo di Cristian Chivu a Milano, sente particolarmente la fiducia del nuovo allenatore (che, anche in virtù dell’infortunio di Hakan Calhanoglu, ha sempre puntato di lui al Mondiale per club).

Ergo: al Betis - dove Asllani per forza di cosa diventerebbe tra i più pagati della rosa con i suoi 2 milioni netti a stagione - può anche piacere l’ex Empoli. Ma affinché possa essere imbastita una trattativa reale serve uno sforzo economico notevole, differente da quanto è emerso sinora.