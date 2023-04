Passione, morte e resurrezione... Questa rimandata. La via Crucis dell'Inter, iniziata a La Spezia e proseguita contro Juventus e Fiorentina, non finisce a Salerno e sebbene l’Arechi sembrava il posto perfetto per inscenare il terzo giorno del Golgota, l’uscita dal sepolcro nel quale la banda di Inzaghi sembra essersi rintanata non sembra affascinare affatto i nerazzurri che, con buona pace di chi sperava nel miracolo pasquale, si lasciano inchiodare dal tradizionale gol dell’ex e vedono serrare ulteriormente le vie di fuga dall’incubo del precipizio in classifica. Un precipizio che trova qualche leggero attutimento con il ko casalingo dell’Atalanta contro il Bologna che salva i vice-campioni d’Italia dalla zona Conference League. Ma solo temporaneamente. All’ormai ordinaria vittoria del Napoli seguono i successi di Roma e Lazio, risultati che trovano un leggero attimo di consolazione regalato amorevolmente dai cugini, reduci da un pari a reti bianche con l’Empoli in casa che nulla può per evitare il sorpasso ma evita quantomeno il +2. Certo... Niente di realmente lenitivo per i poveri cuori nerazzurri, sempre più logorati da una squadra che non gira e non vince più e che l'ultima gioia l'ha sottoscritta lo scorso 5 marzo, ultimo successo portato a casa e ultima volta in gol di Lautaro Martinez, grande assente dell'ultimo mese coerentemente con i compagni di reparto.

Negli ultimi trentatré giorni, eccezion fatta per i due rigori (contro Spezia e Juventus) insaccati da Lukaku, i ragazzi di Inzaghi hanno dovuto fare i conti anche con un assenteismo davanti che non trova grandi spiegazioni e che fa temere in vista di un finale di stagione dalle frequenze cardiache più irregolari del solito. Nel cupo e asfissiante sesto posto in classifica, tra l'opprimente -3 dell'Atalanta e la sfilza di +1, +2 e +7 di quelle sopra, oltre che dell'imbarazzante +23 del Napoli, a vacillare non soltanto più la panchina di Inzaghi ma anche tutto il resto. Senza troppi giri di parole e timore di, mano ai numeri, il fallimento stagionale sembra ad oggi uno scoglio difficile, se non impossibile, da evitare e l'unica scialuppa di salvataggio sembra essere il percorso in Europa, dove i meneghini hanno ancora tutte le loro carte da giocarsi contro un avversario che tutto è fuorché semplice da battere. Ma c'è ancora la Coppa Italia (direbbe qualcuno), se non fosse che, pur non volendo snobbare nulla, vincerla non rappresenterebbe affatto un upgrade rispetto alla scorsa stagione. Certamente portarla a casa sarebbe già qualcosa, ma nessuno parli di 'Trofeo' del quale riempirsi la bocca con tanto di fierezza se non si vuol cadere nel ridicolo.