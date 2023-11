Intervistato da TvPlay a margine delle ATP Finals in corso di svolgimento a Torino, Javier Zanetti ha lasciato da parte per una volta il calcio per parlare di tennis: "A dire la verità, mi manca Federer, un tennista che ho ammirato tanto. L'ho anche incontrato e conosciuto, tutto ciò che ha fatto in campo e fuori è stato qualcosa di straordinario. Ora tifo Sinner perché mi piace il suo approccio alle partite, tutto il sentimento e la passione che che ci mette. Lui riesce sempre a tirare fuori qualcosa in un sport in cui sei sempre da solo".