Nel corso del Live in Genova Festival, in occasione della sua esibizione, il cantante tifoso interista Tananai è stato protagonista di un simpatico siparietto. Alberto Cotta Ramusino, nome di nascita del cantante grande tifoso nerazzurro, ha infatti ricevuto in regalo una maglia dell'Inter e, subito dopo, ha risposto: "No aspetta, girala. Ah ok, è di Lautaro. Fosse stata di Lukaku non l’avrei presa". Sempre sul pezzo, insomma.