Vacanza non troppo fortunata per Christian Vieri alle Maldive. Attraverso i suoi canali social, l'ex attaccante ha raccontato di essere partito "dall'Italia con tosse e dolori alle ossa. Allora ho detto mi prendo un buon vecchio antidolorifico e in due o tre giorni passa. Non è stato così, la tosse aumentava".

Secondo quanto raccontato dal Corriere della Sera, Vieri si è poi recato da un medico che gli ha prescritto una cura. "Quindi son tre giorni che sto prendendo l'antibiotico, ho la tosse. Quindi vacanza finita, mare uno o due giorni, domani torniamo a casa. Ci vediamo a Milano".