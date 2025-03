Attraverso l'uso dell'intelligenza artificiale, il sito Transfermarkt ha stilato quello che potrebbe essere potenzialmente l'undici titolare della Nazionale nel 2035, in prospettiva quindi degli Europei del 2036. Fra dieci anni, secondo l'IA, la squadra azzurra sarà diretta da Roberto De Zerbi e avrà, come oggi, in Gigio Donnarumma il suo estremo difensore. Sarà inamovibile anche tra dieci anni Alessandro Bastoni, mentre tra i volti nuovi sono previsti quelli di Francesco Pio Esposito e di Matteo Cocchi, oltre a Cesare Casadei e Giovanni Fabbian destinati a comporre la cerniera di centrocampo.