Ha suscitato clamore la notizia dei giorni scorsi che ha visto protagonista un ristorante, l'Osteria Din Don Dan di Corbetta, località nell'hinterland di Milano, gestito da un gruppo di ragazzi con disabilità, tra cui l'autismo e la sindrome di Down: un avventore del locale ha pranzato regolarmente per poi, come si dice in gergo, 'fare vento', abbandonando il locale con una scusa senza pagare il conto da 100 euro circa. A denunciare l'accaduto è stato il sindaco Marco Ballarini, che ha postato un video sul suo profilo TikTok, nel quale ha anche mostrato la foto dell'uomo ripreso dalle telecamere interne del ristorante annunciando che i Carabinieri lo avevano già rintracciato.

La notizia è giunta anche all'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez, che ha voluto risarcire di par suo i ragazzi per lo spiacevole accaduto con un regalo speciale: una maglia dell'Inter con dedica che lo staff posta con orgoglio sul profilo Instagram del ristorante. Il Toro, tra l'altro, si era offerto anche personalmente di saldare il conto, ma la pendenza era già stata coperta.