Un tifoso interista di 48 anni, con precedenti, non ha esitato a commettere una rapina per portare via un gadget venduto insieme a un prodotto 'dedicato' alla sua squadra del cuore in un supermercato milanese. L'uomo, prima bloccato da una guardia giurata, è stato poi arrestato dalla Polizia. Agli agenti ha detto "mi avete fatto perdere la partita" dato che è stato portato nel carcere di San Vittore in attesa dell'interrogatorio di convalida e non ha quindi potuto seguire Inter-Bayern che ieri sera a San Siro ha consentito ai nerazzurri di approdare alla semifinale di Champions League.

L'episodio è avvenuto ieri alle 17.30 quando il 48enne, indossando una maglia nerazzurra, è entrato nel Carrefour in viale Bezzi e si è diretto tra gli scaffali dove ha strappato un gadget da un uovo di Pasqua nerazzurro, una sorta di sacca-zainetto omaggio. Prima di uscire è stato però bloccato da una guardia giurata 45enne con cui ha avuto una colluttazione prima di essere definitivamente bloccato dagli agenti di una Volante. La guardia ha riportato la frattura di un dito.