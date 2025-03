C'era anche Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter, tra gli spettatori del concerto milanese di Jovanotti, in tour per l'Italia in queste settimane. Pupi, che ha assistito all'evento con la moglie Paula De La Fuente e Ivan Ramiro Cordoba, ha documentato la sua presenza all'Unipol Forum di Assago su Instagram con un video dell'incontro con il cantante: "Una notte magica con il capo della banda", ha scritto l'argentino.