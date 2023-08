Chi ama non dimentica. E un amore durato praticamente per dieci anni, che ancora resiste fortissimo soprattutto tra gli eredi, è impossibile da scalfire. Enza De Cristofaro, moglie di Danilo D'Ambrosio, è tornata da 'avversaria' ieri a San Siro per il match tra l'Inter e il Monza, passato e presente del marito. E su Instagram, ha pubblicato una lunga gallery di foto e video coi momenti salienti di una serata speciale accompagnati da una frase: "Come un amore d'altri tempi. Autentico. Reciproco. Senza tempo".