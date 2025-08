Esordio in Rai per l'Inter U23 di Stefano Vecchi. attesa lunedì 25 agosto al Silvio Piola di Novara con inizio alle 20.30. I giovani nerazzurri affronteranno la nuova squadra dell'ex Andrea Zanchetta e i tifosi potranno seguire la diretta su Rai Sport. Peccato per la contemporaneità con l'esordio in Serie A della prima squadra, al Meazza contro il Torino, con inizio alle 20.45.