Ospite d'eccezione questo pomeriggio al Konami Youth Development Centre in Memory of Giacinto Facchetti dove l'Inter Primavera di Cristian Chivu sta affrontando i pari età dell'Empoli. Libero dagli impegni fissati da Simone Inzaghi, il centrocampista nerazzurro Kristjan Asllani, cresciuto proprio nel vivaio del club toscano, è andato ad assistere alla prima di campionato Primavera, cogliendo l'occasione per rivedere i vecchi amici delle giovanili biancoazzurre oltre che per tifare i ragazzi dell'Under 19 interista come Giacomo Stabile e Ebenezer Akinsanmiro coi quali ha condiviso la preparazione estiva.

Presente anche l'esterno nerazzurro Federico Dimarco.