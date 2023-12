Intercettato da Sky Sport in quel di Nyon, Javier Zanetti è chiamato a commentare a caldo l'esito del sorteggio degli ottavi di finale che vedrà l'Inter affrontare l'Atletico Madrid: "Dopo una lunga corsa siamo arrivati in tempo per il sorteggio - esordisce il vice presidente del club nerazzurro -. L'Atletico è una squadra difficile da affrontare, conosco bene Simeone che è mio amico ed è stato mio compagno. Saranno due belle partite tra due grandi squadre".

Il sorteggio poteva andare peggio.

"Erano tutte grandi squadre, arrivando secondi sapevamo della difficoltà. Abbiamo grande rispetto dell'Atletico, so come il Cholo prepara le partite. Sarà difficile da battere, ma anche noi la prepareremo al meglio perché siamo in condizioni di fare due grandi partite. Ci faremo trovare pronti".

Giocare la prima in casa è uno svantaggio o non più vista l'assenza della regola dei gol in trasferta?

"È la stessa cosa, saranno complicate le gare in casa e quelle fuori. Se facciamo bene a San Siro dovremmo fare altrettanto al Wanda. Saranno equilibrate, entrambe hanno grandi giocatori. Speriamo che la forma dell'Inter sia quella di oggi, ma c'è ancora tempo per queste sfide".

Hai notato che ieri Lautaro ha segnato il gol che aveva sbagliato a Istanbul?

"Sì, era una giocata simile. Sono contento per la vittoria di ieri e per il fatto che lui stia segnando così. Sta attraversando un momento straordinario è un leader ed è il nostro capitano. Riesce a trasmettere quello che ha dentro".

