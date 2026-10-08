Lautaro Martínez continua a stupire. Il capitano dell'Inter è in grande forma e, come evidenzia Opta, arriva da due doppiette di fila in campionato contro Napoli e Roma; l’attaccante argentino potrebbe diventare il primo calciatore dell’Inter a realizzare marcature multiple in tre presenze di fila nell’era dei tre punti a vittoria in Serie A (dal 1994/95). L’ultimo nerazzurro in generale a riuscirci è stato Carlo Muraro, tra dicembre 1976 e gennaio 1977 (contro Napoli, Roma e Bologna).