Presentando Inter-Parma sul sito SitiScommesse.com, Christian Brocchi ha parlato dei nerazzurri, partendo da Bastoni: "Dopo un anno difficile, Bastoni ha segnato con la Turchia e poi con la Francia, rubando palla a Da Cunha per l’1-1 di Saint-Denis. A prescindere da tutto, è un grandissimo difensore. I due gol con la maglia azzurra gli avranno dato grande entusiasmo e grande forza, ma credo che lui le abbia sempre avute: ha sempre reagito alle difficoltà".

Sui nuovi giovani della Nazionale, Brocchi ha detto: "Esposito è il capitano di questi giovani, ma abbiamo visto Kayode, abbiamo visto Romano e ne potremmo vedere tanti altri. Sono dell’idea che in Italia i talenti ci siano: bisogna avere la voglia e la volontà di metterli in campo e di dargli la possibilità di far vedere quello che valgono".