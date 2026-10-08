In un incontro UEFA tenutosi a Berlino, nel quale Aleksander Ceferin ha annunciato la sua ricandidatura a presidente in viste delle prossime elezioni, si è parlato anche della futura governance e leadership della FIFA.

"Dopo aver richiesto un cambiamento radicale negli ultimi mesi, la UEFA e tutte le federazioni nazionali (ad eccezione della Federazione calcistica dell'Azerbaigian) hanno concordato una chiara direzione per la riforma della FIFA - si legge nella nota ufficiale diramata da Nyon -. Le federazioni nazionali hanno ribadito di aver perso fiducia nell'attuale leadership della FIFA. La riforma istituzionale, da sola, non sarà sufficiente. La FIFA ha bisogno anche di una nuova leadership: una figura rispettata e unificante, profondamente radicata nel mondo del calcio, con la visione e l'esperienza necessarie per guidare, la capacità di ottenere fiducia a livello regionale e un impegno inequivocabile per lo sviluppo, la riforma, l'integrità e l'indipendenza. Le discussioni sulla riforma e sulla futura leadership della FIFA proseguiranno tra le federazioni nazionali della UEFA e con le loro controparti nel resto del mondo del calcio. Un ulteriore incontro delle 55 federazioni nazionali della UEFA si terrà entro il 17 novembre 2026".

PROPOSTE DI RIFORMA DELLA FIFA

Approvate a Berlino l'8 ottobre 2026

1. Governance istituzionale:

Separazione dei poteri:

Congresso, Consiglio, Bureau, Presidente e Assemblea Generale esercitano i propri poteri. Tuttavia, un individuo può scavalcare il ruolo di un altro. Le responsabilità e il processo decisionale devono essere chiari e trasparenti.

Un Bureau con poteri rafforzati:

Il Bureau della FIFA esercita poteri esecutivi ben definiti, garantendo che le decisioni riflettano l'equilibrio globale del calcio.

Un Consiglio FIFA rafforzato

Definisce la direzione della FIFA, coinvolge le principali parti interessate e definisce le proposte più importanti prima che vengano assunti impegni.

Comitati adeguati allo scopo

I comitati dovrebbero essere snelliti per garantire uno scopo chiaro e un valore aggiunto.

Un Presidente che guida, non gestisce:

Il Presidente presiede il Consiglio, rappresenta la FIFA a livello globale e fornisce una leadership senza esercitare funzioni gestionali.

1. Un Segretario Generale responsabile:

Nominato e supervisionato dal Bureau, il Segretario Generale gestisce l'amministrazione della FIFA sotto la supervisione del Consiglio.

2. Processo decisionale, supervisione e responsabilità

Maggiori principi etici, disciplinari, di audit e di conformità:

Le nomine e l'operato degli organi di controllo della FIFA sono protetti da interferenze presidenziali o esecutive.

Nessuna decisione unilaterale sul Calendario Internazionale delle Partite e sulle competizioni FIFA:

Le modifiche al Calendario Internazionale delle Partite e alle competizioni FIFA – nuove o esistenti – richiedono l'unanimità del Bureau.

Diritto delle Federazioni Membri di sottoporre questioni al Consiglio FIFA:

Un numero definito di Federazioni Membri può richiedere che una questione venga inserita nell'agenda del Consiglio FIFA.

Un processo chiaro per le decisioni importanti:

Consultazione → Bureau → Consiglio → Decisione. Le proposte importanti devono seguire tutte le fasi previste prima che venga presa una decisione.

3. Sviluppo e risorse FIFA

Supporto allo sviluppo guidato dalle Federazioni Membri:

Ciascuna Federazione Membro definisce le proprie esigenze con la propria Confederazione. La FIFA fornisce i finanziamenti; le Confederazioni supportano l'attuazione.

Finanziamenti FIFA Forward come diritto protetto per le Confederazioni Calcistiche:

Ogni Confederazione Calcistica conforme ha diritto alla propria quota Forward, attraverso un quadro di distribuzione trasparente e protetta da interferenze politiche.

Politica e erogazione delle riserve FIFA:

Una politica formale e trasparente che disciplina il livello, l'investimento e l'utilizzo delle riserve finanziarie della FIFA, con almeno 10 milioni di dollari di finanziamenti aggiuntivi per ogni Confederazione Calcistica, oltre ai fondi Forward.

Risorse FIFA per scopi FIFA:

Nessuna risorsa FIFA può essere utilizzata per interessi personali o elettorali