Wesley Sneijder ha risposto a un gioco social della Gazzetta dello Sport sui calci di punizione. Chi li tirava meglio di me? All'olandese vengono sottoposti alcuni calciatori del passato tra cui Dybala: "Le calciavo meglio io". Del Piero? Secondo Snejider 'Simili, ma mi scelgo ancora io'". Anche Beckham e Pirlo vengono dopo, pure Roberto Carlos. Ma Juninho "le tirava meglio". Messi o Juninho? Il secondo".

Sezione: Focus / Data: Gio 08 ottobre 2026 alle 18:53
Niccolò Anfosso
vedi letture
Niccolò Anfosso
autore
Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione