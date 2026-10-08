"Jones e Spence si sono calati perfettamente nel gruppo sotto tutti i punti di vista, sembra siano qua da un bel po'. Stones è più serio ma è una persona meravigliosa: non ne trovi tante così nel calcio, ci fa piacere averlo per l'esperienza che ha, ci può dare tanto". Questo un bilancio sintetico a cura di Cristian Chivu sui tre inglesi che hanno raggiunto la sua Inter la scorsa estate, nel corso dell'intervista a Cronache di Spogliatoio. L'allenatore nerazzurro sta lavorando per inserire le new entry più rapidamente possibile ma si è trovato di fronte a tre situazioni diverse da gestire. E in vista della partita contro il Parma, anche alla luce degli ultimi aggiornamenti, la situazione appare oggi abbastanza delineata e così riassunta: Maybe, Not, Not.
Maybe SPENCE
Djed Spence è finalmente pronto per vestire ufficialmente la maglia nerazzurra. I 50 minuti contro il Lumezzane sabato scorso al Training Centre in Appiano Gentile sono stati un ideale antipasto, ora per lui si inizierà a fare sul serio. Oltre un mese di riatletizzazione lo hanno portato al livello sperato, non ancora il 100% che arriverà solo giocando, ma l'esterno è abile e arruolabile già sabato. Potrebbe essere titolare come iniziare dalla panchina, sarà Chivu a deciderlo anche in base alle condizioni dei colleghi di reparto. Ma la risorsa è a disposizione per tutta o per uno spezzone di partita, all'inizio di un tour de force in cui sarà fondamentale.
Not JONES
Era praticamente certo di giocare, poi lo stop inatteso e improvviso: risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra e ci rivediamo a fine ottobre. Curtis Jones aveva lavorato per tutta la sosta con la squadra ad Appiano Gentile, si stava integrando lentamente ma in modo concreto nel suo nuovo contesto ed era accompagnato dall'entusiasmo giusto per prendersi le responsabilità che ci si aspetta da lui. Insomma, mentre era sul trampolino per il grande salto all'inizio di un tour de force che ne avrebbe esaltato le doti, ecco l'infortunio muscolare che lo costringe ai box per una ventina di giorni.
Not STONES
John Stones è ancora fermo, come Jones anche lui sarà indisponibile per la partita contro il Parma e, presumibilmente, per quella di martedì 13 ottobre contro il Bruges. Il risentimento ai flessori sofferto nel secondo tempo contro l'Udinese è stato smaltito, ma il difensore non è ancora pronto per tornare in campo e forzare. Non a caso si sta ancora allenando a parte e probabilmente servirà ancora un po' di pazienza prima di rivederlo al centro della difesa nerazzurra.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 22:28 L'informazione di FcInterNews.it sempre con te: scarica la nostra app
- 22:14 Le notizie principali e tutti gli approfondimenti sul tuo telefono: iscriviti al canale WhatsApp di FcInterNews
- 22:00 L'Associazione Tifosi Fiorentini: "Inaccettabile la modalità dei biglietti per la trasferta contro l'Inter"
- 21:45 Io no spik inglish: per il Parma due leoni hanno alzato bandiera bianca
- 21:31 Nerazzurri, mirino sul quarto poker casalingo consecutivo. Negli ultimi 35 anni...
- 21:16 Lautaro, mirino su un'altra marcatura multipla. L'ultimo a riuscirci fu...
- 21:02 Inter e Parma, i tiri in porta agli antipodi: il dato delle due squadre
- 20:47 Inter-Parma, ultime due sfide con la porta inviolata per i nerazzurri
- 20:33 Fasi offensiva e difensiva: c'è un dato che l'Inter può migliorare
- 20:19 L'analisi di Ballotta: "L'Inter ha dei campioni, per il Parma sarà dura"
- 20:04 Coppa Italia, prende il via la vendita dei biglietti per Inter-Genoa: le modalità
- 19:50 Jeda elogia Pio Esposito: "È intelligente, ma deve restare con i piedi per terra"
- 19:36 Pizzi: "Pio Esposito? Spicca la maturità nel gioco. Vieri è esploso più tardi"
- 19:21 Brocchi: "Bastoni grandissimo difensore, ha sempre reagito. Su Pio Esposito..."
- 19:07 La UEFA ribadisce: "La FIFA ha bisogno di una nuova leadership"
- 18:53 Sneijder: "Punizioni? Io meglio di Pirlo e Mihajlovic"
- 18:39 UFFICIALE - Bologna, c'è la firma dell'ex Inter Darmian: il comunicato
- 18:24 Reel, video, approfondimenti e curiosità sul mondo Inter: segui FcInterNews anche su Tik Tok
- 18:09 Marcolin bacchetta Sucic: "Nell'Inter devi sgomitare per un posto"
- 17:56 I minuti di Jones andranno ridistribuiti: il possibile scenario a centrocampo
- 17:42 C'è voglia di Inter: San Siro verso il sold out per la gara contro il Parma
- 17:28 Casadei e la scelta di lasciare l'Inter per il Chelsea: "In Inghilterra ho perso un po' di tempo"
- 17:13 Mourinho e il caso City: "Preferisco ridere. Chissà se ci sarò quando arriverà la sentenza"
- 16:59 Lo Monaco: "Credevo che il Napoli fosse alla pari con l'Inter"
- 16:45 Presidenza UEFA, Ceferin ha annunciato la sua candidatura
- 16:32 Vieri: "In 5-7 anni club italiani molto competitivi grazie ai nuovi stadi"
- 16:17 Sky - Jones, la possibile data del rientro. Per Inter-Parma è pronto Barella
- 16:02 Il premio AIC di settembre va a Malen: battuti Lautaro, Frattesi e Kvernadze
- 15:48 Ciccarese (Lega Serie A): "Ogni club del nostro campionato ha una storia da raccontare"
- 15:34 Materazzi: "Benitez mi vedeva sotto una cattiva luce perché gli ricordavo Mourinho"
- 15:20 Esposito e Cissé bene in Nazionale. Ma nei club li attende la panchina
- 15:07 Sucic, pazienza e fiducia. Il croato è convinto che otterrà più spazio
- 14:54 Pausa per le Nazionali, l'Inter Women saluta 12 calciatrici
- 14:41 Milani cresce con la U23 e si allena con la prima squadra: in Venezuela osservano
- 14:28 Inter-Parma, - Dopo Almqvist, Gilardino perde un altro titolare
- 14:14 Si ferma JONES prima di un CICLO INFERNALE: i TEMPI di RECUPERO. STANKOVIC e SUCIC tocca a voi!
- 14:01 Mancini rivela: "Quando giocavo nell'Inter ci fu un interesse dell'OM"
- 13:47 eFootball Championship 2027, si parte con un evento... nerazzurro
- 13:34 Curtis Jones out una ventina di giorni: obiettivo Venezia o derby
- 13:20 Mourinho: "Sarà dura, ma l'Inter può vincere il Triplete in questa stagione. Io spero di no..."
- 13:06 Stop Jones: risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra
- 12:51 Inter-Parma, ipotesi formazione e ballottaggi in vista di sabato
- 12:38 'Premio Gentleman Uomo di Sport' alla memoria di Mazzola, Marotta: "Un esempio"
- 12:32 Rinnovo di Carlos Augusto, l'Inter si è data un timing
- 12:25 Zielinski: "Il gol col Verona è per metà di Calhanoglu: che assist"
- 12:11 In Romania sognano il ritorno di Chivu. Ma per un'amichevole
- 12:00 videoGASPERINI esce allo scoperto e merita i COMPLIMENTI. Ma sul periodo NERO all'INTER...
- 11:56 Gomez: "La Roma può competere per lo Scudetto, ma a una condizione"
- 11:42 Luca Casassa nuovo Communications Director di F.C. Internazionale
- 11:29 La Repubblica - Nuovo San Siro, quattro anni per lo stadio. Ma il fronte giudiziario è ancora aperto
- 11:15 Corsera - L'Inter può sfruttare il calendario per allungare
- 11:02 GdS - Le nazionali spremono le milanesi: oltre 2000' in campo. La Roma in campo per metà del tempo
- 10:48 Akanji teme di perdere i titoli vinti al City: "Sarebbe un vero peccato"
- 10:34 Il Giorno - Thuram contro la "sua" Parma: mai sconfitto, sempre a segno. Ma c'è un brutto ricordo
- 10:20 CdS - Sosta nazionali, pagelle ai nerazzurri: brilla Akanji, rimandati Sucic e Stankovic
- 10:06 Gasperini: "L’esonero dall’Inter il momento peggiore. Scudetto a Roma? Progetto triennale, ma..."
- 09:52 Ranocchia: "Darmian-Bologna? Stupito da un aspetto. Voto 10 all'uomo. E in campo..."
- 09:38 Baldini: "Europei U21? Pio Esposito mi ha detto che vuole esserci, spero che..."
- 09:24 GdS - Esposito insegue già il record di Riva: a questa media può arrivarci nel 2030
- 09:10 CdS - Inter-Parma, favoriti i non nazionali. Incognita Lautaro
- 08:56 TS - Jones, è l'ora dello scatto in avanti. Ma il minutaggio dice già che...
- 08:42 GdS - Inter, si rivede Lautaro: il programma verso Parma. Chivu con due ballottaggi
- 08:28 CdS - Sirene inglesi per Sucic? L'Inter non ha dubbi. E c'è già un incontro in agenda
- 08:14 La previsione di Vieri: "Esposito batterà Riva, ma per i 20 gol a stagione bisogna aspettare perché..."
- 08:00 GdS - Esposito, un tesoro da 100 milioni. L'interista è già nella storia
- 02:30 Ranking FIFA - Spagna sempre più regina. Italia ferma al 15esimo posto
- 01:30 Savoia, iniziativa speciale in vista della sfida contro l'Inter U23
- 00:00 Da Messi a Chivu: la sosta impone una riflessione sul tempo nel calcio