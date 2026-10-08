"Jones e Spence si sono calati perfettamente nel gruppo sotto tutti i punti di vista, sembra siano qua da un bel po'. Stones è più serio ma è una persona meravigliosa: non ne trovi tante così nel calcio, ci fa piacere averlo per l'esperienza che ha, ci può dare tanto". Questo un bilancio sintetico a cura di Cristian Chivu sui tre inglesi che hanno raggiunto la sua Inter la scorsa estate, nel corso dell'intervista a Cronache di Spogliatoio. L'allenatore nerazzurro sta lavorando per inserire le new entry più rapidamente possibile ma si è trovato di fronte a tre situazioni diverse da gestire. E in vista della partita contro il Parma, anche alla luce degli ultimi aggiornamenti, la situazione appare oggi abbastanza delineata e così riassunta: Maybe, Not, Not.

Maybe SPENCE

Djed Spence è finalmente pronto per vestire ufficialmente la maglia nerazzurra. I 50 minuti contro il Lumezzane sabato scorso al Training Centre in Appiano Gentile sono stati un ideale antipasto, ora per lui si inizierà a fare sul serio. Oltre un mese di riatletizzazione lo hanno portato al livello sperato, non ancora il 100% che arriverà solo giocando, ma l'esterno è abile e arruolabile già sabato. Potrebbe essere titolare come iniziare dalla panchina, sarà Chivu a deciderlo anche in base alle condizioni dei colleghi di reparto. Ma la risorsa è a disposizione per tutta o per uno spezzone di partita, all'inizio di un tour de force in cui sarà fondamentale.

Not JONES

Era praticamente certo di giocare, poi lo stop inatteso e improvviso: risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra e ci rivediamo a fine ottobre. Curtis Jones aveva lavorato per tutta la sosta con la squadra ad Appiano Gentile, si stava integrando lentamente ma in modo concreto nel suo nuovo contesto ed era accompagnato dall'entusiasmo giusto per prendersi le responsabilità che ci si aspetta da lui. Insomma, mentre era sul trampolino per il grande salto all'inizio di un tour de force che ne avrebbe esaltato le doti, ecco l'infortunio muscolare che lo costringe ai box per una ventina di giorni.

Not STONES

John Stones è ancora fermo, come Jones anche lui sarà indisponibile per la partita contro il Parma e, presumibilmente, per quella di martedì 13 ottobre contro il Bruges. Il risentimento ai flessori sofferto nel secondo tempo contro l'Udinese è stato smaltito, ma il difensore non è ancora pronto per tornare in campo e forzare. Non a caso si sta ancora allenando a parte e probabilmente servirà ancora un po' di pazienza prima di rivederlo al centro della difesa nerazzurra.