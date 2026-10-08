Quella che doveva essere la stagione del lancio definitivo, al momento è andata al di sotto delle aspettative personali. Petar Sucic, reduce da una parentesi deludente con la Nazionale croata, si è rimesso a disposizione dell'Inter ma le ultime notizie sul suo conto non propongono un quadro particolarmente sereno. Prima le parole di Zvonimir Boban che indirettamente lo ha invitato a cambiare aria in caso di impiego limitato in campo, poi le voci sul rinnovo del contratto e infine le sue parole dopo la sconfitta contro la Spagna, che hanno rinviato ogni discorso sul minutaggio ad altro momento. Anche le premesse di qualche settimana fa non invitavano all'ottimismo, visto che ad agosto, dopo un lungo inseguimento, l'Inter è riuscita a regalarsi Curtis Jones, un altro centrocampista, per rinfoltire un reparto di grande livello. E se la scorsa stagione Sucic doveva competere con Piotr Zielinski come terza opzione, dietro gli intoccabili Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu, finora si ritrova come potenziale quinta scelta, dietro all'inglese, 'insidiato' persino da Henrikh Mkhitaryan. Nulla di incontrovertibile, ci mancherebbe, c'è ancora molto tempo per ribaltare le gerarchie ma in Croazia questa situazione sta avendo una certa eco.

Pazienza e fiducia (a tempo)

Sportske Novosti ha provato a fare chiarezza sulla situazione e secondo quanto appurato Sucic è paziente, è soddisfatto della sua prima stagione, è concentrato solo sull'Inter e non pensa di andarsene. Crede che con le sue prestazioni e gli allenamenti riuscirà a convincere Cristian Chivu a concedergli il tempo di gioco e lo status che desidera. In tal caso, non ci saranno ipotesi di trasferimento. Tuttavia, se entro gennaio il minutaggio fosse scarso e il centrocampista non si ritenesse soddisfatto della sua crescita professionale, chiederà di cambiare squadra. Petar Sucic non si accontenterà di essere solo un calciatore a disposizione, vuole giocare, ha un carattere simile a quello di Luka Modric , desidera solo una cosa: giocare, giocare, giocare. Quindi, per il futuro nulla è escluso.