Fausto Pizzi ha parlato a Tuttomercatoweb di Pio Esposito. I paragoni? "Sono i media che li fanno. ovvio che lui li ascolta, un accostamento a un grande giocatore fa sempre piacere. A fine carriera parleremo di Pio Esposito e sarà accostato a un giovane emergente. Lui nel settore giovanile ha fatto sempre parlare di sè, chi lo aveva sapeva che aveva qualcosa di speciale. Spicca la maturità nel gioco. Vieri è esploso più tardi, lui invece ha avuto un grande impatto subito. Gioca senza paura, siamo davanti a qualcosa d'importante. Ha una concorrenza incredibile ma le partite sono tante e avrà i suoi spazi".