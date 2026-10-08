Un mini caso e nulla più, conoscendo anche il carattere del diretto interessato. Petar Sucic ragionevolmente sperava di essere impiegato di più in questo avvio di stagione con l'Inter ma la sensazione è che il croato avrà le sue opportunità di mettersi in mostra nelle prossime partite, complice anche il recente infortunio di Curtis Jones.

Interpellato da Radio Sportiva sul presunto malumore dell'ex Dinamo Zagabria, l'ex calciatore Dario Marcolin lo ha bacchettato: "Giocare nel centrocampo dell'Inter è un privilegio. Sucic ha fatto cose buone e meno buone, ma in una squadra che ha Calhanoglu, Zielinski e Mkhitaryan non hai tre partite a disposizione. Lamentarsi non è giusto: bisogna sgomitare per riprendersi il posto".

Sezione: News / Data: Gio 08 ottobre 2026 alle 18:09
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.