Un mini caso e nulla più, conoscendo anche il carattere del diretto interessato. Petar Sucic ragionevolmente sperava di essere impiegato di più in questo avvio di stagione con l'Inter ma la sensazione è che il croato avrà le sue opportunità di mettersi in mostra nelle prossime partite, complice anche il recente infortunio di Curtis Jones.

Interpellato da Radio Sportiva sul presunto malumore dell'ex Dinamo Zagabria, l'ex calciatore Dario Marcolin lo ha bacchettato: "Giocare nel centrocampo dell'Inter è un privilegio. Sucic ha fatto cose buone e meno buone, ma in una squadra che ha Calhanoglu, Zielinski e Mkhitaryan non hai tre partite a disposizione. Lamentarsi non è giusto: bisogna sgomitare per riprendersi il posto".