Con i giocatori impegnati con le rispettive nazionali, gli staff tecnici hanno approfittando della situazione per proporre ai giovani talenti più promettenti un'esperienza preziosa. L'Inter non ha fatto eccezione, offrendo un'occasione d'oro al terzino sinistro venezuelano Alessandro Milani, che si è allenato con la prima squadra. Un evento che in Italia è considerato quasi una prassi, ma che in Venezuela non è passato inosservato. Il giovane difensore, attualmente tesserato con la squadra Under 23, sta attraversando il suo miglior periodo di forma da quando è arrivato a Milano. Il giocatore è reduce da un'ottima prestazione nell'ultima partita, in cui ha segnato un gol nella vittoria per 3-2 contro il Foggia in Serie C. Questa stagione rappresenta per lui l'occasione perfetta per ritrovare la costanza agonistica che non è riuscito a raggiungere durante la sua precedente esperienza all'Avellino. Il suo trasferimento all'Inter è mirato proprio a favorire la sua crescita e ad aiutarlo a ritrovare la sua migliore forma.

In Venezuela osservano

La crescita di Alessandro Milani non è passata inosservata in Nazionale. Alla fine del 2025, il commissario tecnico Oswaldo Vizcarrondo gli ha dato l'opportunità di debuttare con la selezione venezuelana in un'amichevole contro l'Argentina, gara in cui è partito anche titolare. All'interno dello staff tecnico e tra i tifosi venezuelani c'è una forte aspettativa che il difensore riesca a raggiungere quella tanto agognata continuità nel calcio europeo. In questo modo, il ventunenne esterno sinistro spera di riconquistare presto il suo posto nelle dinamiche della squadra venezuelana e di competere a pieno titolo per un posto da titolare.