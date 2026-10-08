Aleksander Ceferin si ricandiderà per un quarto mandato come presidente della UEFA, ruolo che ricopre da più di dieci anni, precisamente dal 14 settembre 2016. Il numero uno del calcio europeo ha comunicato la sua decisione ai presidenti e ai segretari generali di tutte le 55 federazioni nazionali UEFA, durante una riunione andata in scena a Berlino. Le elezioni, per la cronaca, si terranno il prossimo 22 aprile 2027, al 51° Congresso Ordinario di Astana, in Kazakistan.

"Desidero ringraziare le federazioni nazionali per la fiducia accordataci - ha detto Ceferin -. Negli ultimi anni abbiamo affrontato sfide straordinarie, e le abbiamo affrontate come un'unica squadra. C'è ancora molto lavoro da fare, e per questo ho accettato la loro richiesta. La mia ambizione rimane la stessa: mantenere unito il calcio europeo, rafforzare il nostro sport e preparare la UEFA per la prossima generazione. Sono profondamente grato anche alla mia famiglia. Questa decisione richiede molto anche a loro, e non avrei potuto prenderla senza la loro comprensione e il loro sostegno".