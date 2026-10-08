Prende il via la fase di vendita dei biglietti per la sfida di Coppa Italia tra Inter e Genoa. Lo evidenzia il sito ufficiale nerazzurro, specificando che "la vendita si svolgerà in due fasi, online su inter.it/tickets: una prima fase riservata agli abbonati PLUS e, successivamente, la vendita libera per tutti".

Nella prima fase, gli abbonati Serie A 2026/27 a tariffa PLUS potranno usufruire di uno dei benefit previsti dal proprio abbonamento e confermare il posto al prezzo di 1 euro.

CONFERMA POSTO ABBONATI PLUS

Dalle ore 12 di venerdì 9 ottobre alle 23:59 di domenica 11, gli abbonati PLUS potranno confermare il proprio posto al prezzo di 1 euro.

Per accedere sarà necessario essere iscritti a INTERISTA e avere associato correttamente al proprio profilo su inter.it la tessera Siamo Noi sulla quale è caricato l’abbonamento.

Il titolo di accesso sarà caricato direttamente sulla tessera Siamo Noi, che dovrà essere utilizzata per entrare allo stadio.

VENDITA LIBERA

A partire dalle ore 12 di lunedì 12 ottobre, sarà attiva la vendita libera per tutti su inter.it/tickets.

Gli abbonati a tariffa FULL e PLUS e i Soci Inter Club PLUS potranno continuare ad acquistare i biglietti a prezzo agevolato, usufruendo del benefit a loro riservato.