Curtis Jones rimarrà ai box per 3-4 settimane, secondo quanto risulta a Sky Sport. Il centrocampista inglese, vittima di un risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra, conta di tornare in tempo per Inter-Como, l'ultima gara prima della seconda sosta stagionale in programma tra un mese esatto. Quel che è certo è che l'ex Liverpool salterà la gara di campionato contro il Parma di dopodomani, aprendo così alla possibilità di vedere Nicolò Barella dal via in un centrocampo che prevede anche la presenza di Henrikh Mkhitaryan e, fors, di Hakan Calhanoglu, recuperato dopo il problema fisico che lo aveva fermato prima di Inter-Udinese.
Passando alla difesa, potrebbe riposare Manuel Akanji, reduce da quattro partite da titolare con la Svizzera: al suo posto è pronto Yann Bisseck, con Benjamin Pavard alla sua destra e Carlos Augusto, che darebbe respiro ad Alessandro Bastoni, dall'altro lato. I quinti saranno Federico Dimarco e Luis Henrique, in vantaggio su Andy Diouf. Davanti è sicuro di un posto solo Marcus Thuran, che probabilmente verrà affiancato da Ange-Yaon Bonny. Da capire se nelle prossime ore, Lautaro Martinez, tornato oggi ad Appiano, o Francesco PIo Esposito convinceranno Cristian Chivu a cambiare idea.
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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