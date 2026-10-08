Intervenuto su Tuttomercatoweb, Jeda ha parlato di Pio Esposito: "Credo che si vede che è un ragazzo intelligente, i paragoni è normale che si facciano ma sta a lui non andare a mettersi paura. E' una bella cosa, sono complimenti che servono ma sta a lui anche capire che manca ancora tanto per dimostrare che è come tutti si aspettano. Deve rimanere con i piedi per terra, ha una società che ci crede e lo sta facendo crescere nel modo giusto".