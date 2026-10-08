Marco Ballotta, interpellato da ParmaLive, si è soffermato sulla sfida di sabato sera: “Una partita delicata per il Parma, lo sappiamo. Poi comunque alla ripresa, dopo una sosta così prolungata… Non dico che possa succedere di tutto, però magari l'Inter ha molti nazionali che devono tornare e bisogna vedere in che condizioni lo fanno. Il Parma invece ne ha meno, secondo me la differenza potrebbe essere un po' quella, anche se l'Inter ha a disposizione dei campioni".