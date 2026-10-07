Per il mercato saudita ormai è diventato un punto di riferimento, Ma Federico Pastorello rimane uno degli agenti più influenti anche in Europa. E soprattutto in Italia, visto che gestisce diversi calciatori con un certo pedigree, oltre a un allenatore che ha fatto benissimo negli ultimi anni come Simone Inzaghi, attualmente sulla panchina dell'Al Hilal: "Un anno di esperienza gli è servito tanto, alla fine della stagione si tireranno le somme. Non c'è chiusura in un senso o nell'altro, poi dipende dalla volontà del suo club. Quattro o cinque società, anche dall'Italia, lo hanno chiamato ma non c'è stato alcun approfindimento perché il suo desiderio è assolutamente di rimanere", ha detto ai microfoni di Sportmediaset. In cerca di una chiamata c'è anche un altro ex interista come Francesco Acerbi: "Ha tanta voglia di rientrare, ovviamente dobbiamo trovare la soluzione giusta perché un giocatore così non può rientrare in un contesto che non sia all'altezza della sua bravura e del suo nome. Il focus è la Serie A".

Mercato dei portieri

Tra i nomi accostati anche all'Inter in tempi recenti, ma soprattutto alla Juventus, figura il portiere del Frosinone Lorenzo Palmisani: "La Juve già questa estate aveva fatto un approccio, ma come tanti, anche dalla Premier League. Il club bianconero ha avuto una fase in cui poteva decidere se prenderlo come numero due alle spalle di Vicario. Sarebbe stata assolutamente un'occasione. Ma quando hai tra le mani un ragazzo così giovane e bravo deve giocare. La Juve è una grandissima squadre e rientra nel pool di opportunità, vedremo se confermeranno l'interesse". Un altreo estremo difensore avvicinato all'Inter in ottica mercato è Alex Meret, in scadenza di contratto con il Napoli: "Sicuramente daremo apertura ad ascoltare le opportunità. Ma se dovessi scommettere, Alex è talmente legato all'ambiente che non escludo possa rimanere, se il Napoli vorrà".