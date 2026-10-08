Donyell Malen ha fatto incetta di premi in questa prima parte di stagione. Dopo aver vinto il 'Player Of The Month' di agosto e settembre, assegnato dalla Lega Serie A, l'attaccante olandese della Roma si è aggiudicato anche il riconoscimento dell'Assocalciatori superando Lautaro Martinez, Davide Frattesi, Giorgi Kvernadze, gli altri candidati in lizza.

"Donyell Malen ha cominciato la stagione 2026/27 come aveva finito la 2025/26, e questa è la notizia. Sette gol nelle ultime sette partite dello scorso campionato, sei nelle prime cinque in quello appena iniziato. Un rendimento alieno, da videogioco, che a questo punto è impossibile considerare un’eccezione, un momento", il testo realizzato dalla redazione de l'Ultimo Uomo che si legge sul sito dell'AIC