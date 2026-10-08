Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo, ha parlato ai microfoni di Videoinformazioni.com in occasione della presentazione della trasmissione 'Il Bello del Calcio' in onda su Televomero, avvenuta a Palazzo Petrucci. Tra i vari argomenti trattati, anche la candidatura del Napoli nella corsa Scudetto, a detta di Lo Monaco non proprio così convincente.

Al momento ritiene che il Napoli sia più indietro rispetto ad altre squadre più pronte come Roma, Como e Inter?

“Indubbiamente. Io all’inizio pensavo che il Napoli potesse giocarsela alla pari con l’Inter. Oggi devo dire che il Napoli ha avuto qualche problemino, sta avendo un minimo di difficoltà dovuto a tanti fattori. Lo scivolone di Frosinone del Como fa capire che nel nostro campionato si può perdere contro tutti e non è assolutamente facile mantenersi sempre in alta classifica”.