Contemporaneamente agli orari di anticipi e posticipi delle partite dalla 27esima alla 29esima giornata di Serie A, è stata comunicata anche la programmazione televisiva delle suddette giornate. Nel dettaglio, la gara Napoli-Inter di sabato 1° marzo alle ore 18 e quella contro l'Atalanta di domenica 16 marzo alle ore 20.45, saranno esclusive di DAZN, mentre Inter-Monza, gara valida per la 28esima giornata e programmata per sabato 8 marzo alle 20.45, andrà in onda anche su Sky Sport.

